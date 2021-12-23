СБУ объявила подозрение командиру ЧВК "Вагнер" [ Редактировать ]
В четверг, 23 декабря, Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю частной военной компании "Вагнер". Он командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.
По данным следствия, он причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны. Подозреваемым является российским гражданином, возглавившим ЧВК для осуществления скрытых военных операций России.
Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Он командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск России и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против ВСУ.
Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями ВСУ.
Подозреваемый координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейского корпуса РФ. На основании полученных доказательств противоправной деятельности, злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:
- ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.
Ранее мы писали о том, что ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.
Ранее в МИД Украины прокомментировали освобождение "вагнеровцев" и заявили, что после такого решения диалог с Минском "исчезает сам по себе".
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