Карантинное зонирование в Украине: почему только две области "красные" [ Редактировать ]
Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне. Об этом сообщает Минздрав.
"Красная" зона
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. В них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.
"Желтая" зона
Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
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