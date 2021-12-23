Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне. Об этом сообщает Минздрав.

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. В них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

Ранее группа ученых из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" отличаются от предыдущих вариантов инфекции. Медики не могут никак объяснить боль в мышцах во время заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.