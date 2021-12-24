В Украине за минувшие сутки от коронавируса привились 113 тысяч человек. Третью дозу вакцины получили почти 800 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки

За 23 декабря 113 882 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 36 546 человек, полностью иммунизированы - 76 543, дополнительную дозу получили 793 человека.

В Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 537 066 человек. Из них получили первую дозу - 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу - 1 389 человек.

Всего проведено 27 834 543 прививки.

Таким образом, уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Вместе с тем 42,8% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.

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