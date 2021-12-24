США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайса Twitter.

Коме того, власти приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года.

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.

Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса.

Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.

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