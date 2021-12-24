Около полумиллиона жителей Словакии в возрасте старше 60 лет на новогодние праздники получат финансовое вознаграждение от государства за прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило местное радио RTVS.

В Словакии, население которой составляет около 5,5 млн жителей, недавно приняли закон о денежном поощрении пожилых граждан, которые вакцинировались от COVID-19.

Всем словакам старше 60 лет, заплатят по 200 евро, если они получили две дозы вакцины, и 300 евро - тем, кто получил третью бустерную дозу препарата. На финансовое поощрение пенсионеров государство выделило 279 млн евро.

В среду, 22 декабря, в Словакии диагностировали 3391 новых случаев коронавируса, 41 человек скончался от ковида. Третью бустерную дозу вакцины получили 23 740 человек.

Напомним, что вакцинированные украинцы получат по 1000 грн (32,5 евро). По состоянию на 23 декабря почти 6 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка" через приложение "Дія".