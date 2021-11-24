Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября общенациональный локдаун на две недели для снижения распространения COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Словакии Рихард Сулик, сообщает "Словацкое радио".

Во время локдауна будут открыты только объекты с товарами первой необходимости, например, продуктовые магазины и аптеки. Рестораны будут работать только навынос, общественные мероприятия отменены. Школы закрыты не будут, но вводится обязательное тестирование учеников.

Ограничения меры будут применяться и к вакцинированным. С понедельника, 29 ноября, в стране начинают действовать новый более строгий режим работы. Все непривитые или непереболевшие сотрудники каждые 7 дней обязаны будут сдавать тест на коронавирус.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что с 25 ноября в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации. В это время в стране будет действовать комендантский час.

Во время локдауна жителям Словакии будет запрещено покидать дома в ночное время, а днем - выходить за пределы района проживания.

Напомним, что за минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев COVID-19, 595 - скончались. Прививку сделали более 286 тыс. человек, а с начала вакцинальной кампании - более 13 млн украинцев.