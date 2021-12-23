По состоянию на 23 декабря уже почти 6 млн украинцев оформили услугу "еПоддержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID. Также стало известно, на что именно потратили эти средства.

Об этом сообщается в Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Уже более 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, чтобы воспользоваться программой президента "еПоддержка". 4,7 млн человек подали заявки в "Дии" на получение 1000 грн и уже более 2,3 млн граждан их получили", - написал он.

Премьер также отметил, что в рамках инициативы украинцы потратили почти 210 млн грн преимущественно на книги, кино, театр и железнодорожные билеты.

Читайте также, сотрудники полиции в аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Каждому конкретному факту будет дана правовая квалификация и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Кроме того, в столице разоблачили 2 преступников, которые занимались подделкой и продажей COVID-сертификатов. Клиентов" злоумышленник находил с помощью социальных сетей, в незаконной деятельности мужчине помогал семейный врач, который занимался оформлением необходимых документов.

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