В пятницу, 24 декабря, в Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт. Можно воспользоваться билетами, которые приобретены ранее. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев.

Как оплатить проезд

В метрополитене можно воспользоваться только билетами, уже приобретенными и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Контроллеры в наземном транспорте предупреждены о сбое. Сейчас можно воспользоваться только билетами, приобретенными ранее.

Что произошло

Как отметили в пресс-службе метрополитена, произошел сбой в городском дата-центре.

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