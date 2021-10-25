В понедельник, 25 октября, в метро Киева, на станции "Дорогожичи" произошло ЧП. Посреди станции умер человек.

Труп лежит на проходе под пакетом, на месте находится полиция, участок, на котором произошло ЧП оградили, но пассажиры подземки вынуждены проходить рядом.

По предварительной информации, это женщина, так как рядом женская сумка.

В полиции рассказали детали:

Женщине 80 лет стало плохо с сердцем на переходе. Она умерла. Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Ранее мы писали о том, что в одесском отеле нашли труп мужчины. Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.

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