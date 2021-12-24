Бустерная доза вакцины от коронавируса должна продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок. Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", - отметил он.

По его словам, на сегодня обсуждается вопрос того, на сколько будет продлеваться COVID-сертификат. При этом он уточнил, что если речь идет о дополнительной дозе для определенных категорий, то в таком случае сертификат не будет продлеваться.

"Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований", - добавил Кузин.

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Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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