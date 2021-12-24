За сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии. Об этом сообщает Worldometer.

Так, за вчерашние сутки зафиксировано 909 979 новых случаев коронавируса. Среди стран-лидеров:

США - 267 269 больных

Великобритания - 119 789

Франция - 91 608

Испания - 79 912

Италия - 44 595

Германия - 39 196

Россия - 25 667

Украина находится в списке на 20-м месте среди 224 стран. За вчерашние сутки в стране зафиксировано 7 312 больных COVID-19.

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