COVID атакует: в мире за сутки зафиксировали рекордную заболеваемость [ Редактировать ]
За сутки 23 декабря в мире зарегистрировали рекордное количество COVID-больных. Такого показателя не было с начала пандемии. Об этом сообщает Worldometer.
Так, за вчерашние сутки зафиксировано 909 979 новых случаев коронавируса. Среди стран-лидеров:
- США - 267 269 больных
- Великобритания - 119 789
- Франция - 91 608
- Испания - 79 912
- Италия - 44 595
- Германия - 39 196
- Россия - 25 667
Украина находится в списке на 20-м месте среди 224 стран. За вчерашние сутки в стране зафиксировано 7 312 больных COVID-19.
Ранее мы писали о том, что президент ЮАР заболел коронавирусом. Также мы писали о том, сто в Украине ушел из жизни еще один экс-народный депутат.
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