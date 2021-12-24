В Украине некоторые пациенты с коронавирусом будут сдавать по два ПЦР-теста. Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин для "Укринформ".

Он отметил, что это необходимо для выявления штамма коронавируса "Омикрон".

Образцы будут забираться у пациентов с атипичным течением COVID-19 - бессимптомные и сверхтяжелые случаи. И третья группа - от тех, кто вернулся из-за границы.

Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта".

Для вышеуказанных категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения "Дельты".

Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма.

Он отметил, что оба ПЦР-теста будут делать за один раз.

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