В Украине ушел из жизни еще один экс-народный депутат [ Редактировать ]
На 93-м году жизни умер народный депутат Украины Георгий Крючков. Избирался парламентарием в 3 и 4 созыве Верховной Рады. Об этом сообщила народный депутат Украины 7 созыва Ирина Спирина.
По ее словам, 4 ноября ушел из жизни светлый, высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков - влиятельный политический деятель современной Украины.
4 ноября ушел из жизни светлый, высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков - влиятельный политический деятель современной Украины. Депутат Верховной Рады УССР 9, 10, 11 созывов. Народный депутат Верховной Рады Украины 3 и 4 созывов, профессор. Светлая память, дорогому старшему товарищу! Навсегда Вы останетесь в моем сердце, спасибо за все, низкий поклон.
Отмечается, что Крючков был народным депутатом от КПУ. С июля 1998 года по февраль 2000-го и с июня 2002-го по апрель 2006-го Крючков занимал должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Напомним, на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией, в последнее время он лечился в столичном Институте сердца, куда его доставили в тяжелом состоянии.
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