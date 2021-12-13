Президент ЮАР заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Сейчас он проходит курс лечения. Об этом сообщает пресс-служба президента.
69-летний Рамафоса почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне.
Президент проходит курс лечения от COVID-19 после положительного результата теста на инфекцию.
Сейчас он пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
Напомним, что бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак.
Ранее в Украине ушел из жизни еще один экс-народный депутат.
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