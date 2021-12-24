Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сокращает время пребывания на карантине для медицинских работников. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Такая ситуация связана со вспышкой коронавирусной инфекции штамма "Омикрон". Таким образом, американские медработники, у которых подтвердился положительный результат теста на COVID-19, однако никаких симптомов у них не наблюдается, то он могут вернуться к работе через неделю.

Отмечается, что ранее срок изоляции составлял 10 дней. По данным CDC, заболеваемость новым штаммом в стране составляет уже 73% случаев заражения. Известно, что в организации National Nurses United назвала опасным решение ослабить карантинные ограничения и потребовала от CDC сохранить существующие рекомендации.

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Кроме того, на правительственном совещании было принято решение ввести самоизоляцию. В страну не будут пускать без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

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