Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля в Facebook.

В частности, глава израильского правительства поручил привлечь к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом граждан, которые сознательно нарушают условия самоизоляции.

Премьер подчеркнул, что такие нарушители сознательно ставят под угрозу общественное здоровье.

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Вместе с тем, Беннет поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным прекращением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля... Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ("Дельта" - ред.)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали колоть третью дозу вакцины от коронавируса.

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