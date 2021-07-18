В Израиле будут наказывать COVID-больных за нарушение самоизоляции [ Редактировать ]
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля в Facebook.
В частности, глава израильского правительства поручил привлечь к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом граждан, которые сознательно нарушают условия самоизоляции.
Премьер подчеркнул, что такие нарушители сознательно ставят под угрозу общественное здоровье.
Вместе с тем, Беннет поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.
"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным прекращением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля... Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ("Дельта" - ред.)", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Израиле начали колоть третью дозу вакцины от коронавируса.
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