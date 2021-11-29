В понедельник утром, 29 ноября, на правительственном совещании было принято решение ввести самоизоляцию. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса "Омикрон".

Так, в страну не будут пускать без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 28 ноября в Украине зафиксировали 5 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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