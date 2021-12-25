Под Львовом мощный взрыв уничтожил жилой дом (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Во Львовской области прогремел мощный взрыв, который полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Взрыв прогремел в субботу, 25 декабря, в 11:50 в селе Ниновичи Червоноградской ОТГ. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения.
В результате взрыва дом полностью разрушен, без крова осталась семья из пяти человек. По счастливой случайности никто не погиб. Пострадавших госпитализировали.
Напомним, что 20 декабря в городе Каменское Днепропетровской области, произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Полностью разрушены две квартиры, один жилец получил ожоги 50% тела.
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