В городе Каменское, который находится в Днепропетровской области, произошел сильный взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газа с последующим горением. В результате детонации были разрушены 2 квартиры.

20 декабря в 16:45 поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Нежинской Заводского района города Каменское.

Отмечается, что вследствие происшествия ожоговые травмы 50% тела получил один человек. Огнем было повреждено имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м. Известно, что после ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже. От газоснабжения отключили подъезд.

Читайте также, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, спасатели вывели на свежий воздух из задымленных помещений верхних этажей 8 человек.

Кроме того, на Донбассе, в девятиэтажном доме города Покровск произошел взрыв. О причине взрыва спасатели пока не сообщают, к ликвидации последствий от ГСЧС привлечено 11 человек и 4 единицы техники, в результате инцидента пострадал один человек.