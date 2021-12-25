Іграшки, що повертають до життя. На Прикарпатті реабілітація колишніх учасників АТО відбувається завдяки творчості. Бійці долають депресію, виготовляючи новорічні прикраси.

Які витвори народжуються у майстерні та скільки часу потрібно ветеранам на відновлення? Жанна Дутчак навідалася до реабілітаційного центру і все розкаже.

Запах дерева і шум інструментів… У Будинку ветерана - від ранку кипить робота. За майстрів тут - колишні бійці АТО. "Чаклують" над шматками деревини, перетворюють їх у новорічні фігурки.

Мирослав Підборецький:

Я вирізаю новорічний вертеп. А це Матір Божа, яка молиться над маленьким Ісусиком.

У Мирослава вже десятки святкових іграшок, виготовлених власноруч. Каже: робота в майстерні для нього - це реабілітація після війни. На фронті був два роки. А після повернення додому - накрила затяжна депресія. Щоб подолати її - і приїхав сюди.

Мирослав Підборецький:

І я вирішив, що потрібно жити дальше. Мені одна психолог у Львові порекомендувала приїхати сюди. Забуваються погані емоції.

Центр для бійців АТО в селі Клубівці створили самі ветерани кілька років тому. Щоб допомагати таким, як вони, повертатися до мирного життя. Хлопці тут живуть місяць, а хтось - і пів року. Літом - усі гуртом пораються по господарству, а ближче до зими - перебираються у творчу майстерню.

Наталія Черній, співзасновниця центру для учасників АТО:

Почали ми з іграшок - фігурок тваринок, зроблених фактично з дров, з різних порід дерева. Ми робимо дрібні форми, щоб було багато ручної роботи, які можна дати будь-якому ветерану.

Деревину для іграшок закуповують в лісгоспі. Далі - за шаблоном - вирізають фігурки, випалюють їх і шліфують. А розмальовує і покриває лаком ялинкові прикраси - Наталя.

Наталія Черній, співзасновниця центру для учасників АТО:

Починають усі зі шліфування. Це той процес, який простий і легко вивчити, який безпечний. І наступний етап для бажаючих, кому можна довірити - це вирізання на стрічковій пилці.

Роман у центрі - всього кілька тижнів. Чоловік - родом із Макіївки. Як і решта хлопців, приїхав сюди, - по допомогу.

Роман Юхнов, ветеран:

Воно прибирає зайві думки. Взагалі. Це найцінніше. Перше, що я робив - це олені. Ось такі. Я вже невеличку отару зробив.

Ялинки, янголи, сани, хатки, свічки, білочки, дзвіночки, гномики... Загалом у доробку ветеранів вже понад сотню різновидів новорічних прикрас. Цьогорічна новинка - тигр - символ прийдешнього року. Та найбільший попит, кажуть атовці, - мають миколайчики та їхні олені.

Це хіт - олені із шаликами. Ми починали із кольорової гами зелено-червоної. Минулого року ми ввели блакитно-фіолетову. Цього року ми вирішили не виробляти нову, а кожен виріб продублювали у двох кольорових варіантах.

Свої вироби воїни продають через соцмережі. Замовлень, кажуть чимало. Зароблені гроші витрачають на оплату комірного для Центру. Бо фінансування, яке вони отримують з обласного бюджету - вистачає лише на їжу та найнеобхідніше. Тож після новорічних свят у творчій майстерні візьмуться за виготовлення ще однієї серії іграшок - уже з великодньої тематики.