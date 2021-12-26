За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2 810 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это значительно меньше, чем накануне (5 276 положительных тестов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев - 138, выздоровели - 4 279 человек. Известно, что за весь период эпидемии в Украине заболели - 3 645 124 человек; выздоровели - 3 428 212 человек; летальных исходов - 94 838; проведено ПЦР-тестирований - 16 669 943.

Отмечается, что за минувшие сутки в лабораториях страны провели 38 079 тестов на COVID-19. Из них - методом ПЦР - 13 548, а методом ИФА - 2 616.

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Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". В настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.