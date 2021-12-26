Депутат Бердянского горсовета подрался с депутатом Бердянского райсовета из-за преимущества проезда на трассе. Об этом сообщает пресс-служба полиция Запорожской области.

Дорожный конфликт произошел 25 декабря, около 21:30, вблизи торгового центра на улице Волонтеров в Бердянске. Оба депутаты принадлежат к разным партиям.

Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге.

Один из драчунов после конфликта обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица. Против политика, одержавшего верх в схватке, открыли уголовное дело по ст. 125 УКУ - "Умышленное легкое телесное повреждение". Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в середине декабря в Бахмаче Черниговской области депутат городского совета сбил насмерть велосипедиста.