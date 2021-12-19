В городе Бахмач, который находится в Черниговской области, депутат городского совета, сбил насмерть велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Информация о ДТП улице Батуринской поступила правоохранителям вечером 18 декабря. Известно, что медики, прибывшие на место трагедии, экстренно начали транспортировать пострадавшего в больницу, однако тот скончался в карете "скорой" помощи.

Отмечается, что после аварии водитель-виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, однако при попытке бегства он не справился с управлением и съехал в кювет, вследствие чего полицейские его задержали. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство, сейчас продолжается досудебное расследование.

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Кроме того, смертельная авария произошла на улице Зимнивской города Владимир-Волынский. В сети появилось видео ДТП, снятое видеорегистратором другого автомобиля. На кадрах видно, что водитель Mercedes на высокой скорости не справился с управлением, сбил женщину на обочине, после чего машина пошла кубарем.

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