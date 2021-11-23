В Бердянске от ботулизма скончался мужчины. В городе начались проверки рынков, где продают рыбу. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной Госпродпотребслужбы.

ТаК, болезнь нашли у супружеской пары еще на прошлой неделе. Женщина до сих пор находится в больнице.

За день до госпитализации пара употребляла вяленую рыбу, а именно, плотву и лещ, которую купили у частных лиц на центральном рынке Бердянска.

Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е".

Госпродпотребслужба сейчас проводит внеплановую проверку рынка "Центральный" в Бердянске.

Ранее мы писали о том, что в Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма. Умерла 38-летняя женщина.

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