В населенном пункте Мартусовка, который находится в Бориспольском районе, вспыхнул серьезный пожар на территории местной пилорамы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь пылает на площади в 1 тысячу квадратных метров в расположенных рядом зданиях пилорамы и склада. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 25 человек и 8 ед. техники. Из них от ГСЧС 15 человек и 3 единиц техники, добавили в ГСЧС.

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Кроме того, в Днепровском районе Киева возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.