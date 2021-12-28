Вакцинация в Украине: обнародованы новые данные [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197 - прошли ревакцинацию. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки
За 27 декабря 46 024 человека вакцинированы против коронавируса:
- первую дозу получили 12 498 человек,
- вторую дозу - 33 231 человек,
- дополнительную дозу получили 98 человек,
- ревакцинальную - 197.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 605 035 человек:
- из них получили первую дозу - 14 605 033 человека,
- получили две дозы - 13 447 292 человека,
- получили дополнительную дозу - 2 208,
- ревакцинальную дозу 990.
Всего в Украине проведено 28 055 523 прививки.
Читайте также, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.
Кроме того, Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки, получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки.
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