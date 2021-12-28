За минувшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197 - прошли ревакцинацию. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки

За 27 декабря 46 024 человека вакцинированы против коронавируса:

первую дозу получили 12 498 человек,

вторую дозу - 33 231 человек,

дополнительную дозу получили 98 человек,

ревакцинальную - 197.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 605 035 человек:

из них получили первую дозу - 14 605 033 человека,

получили две дозы - 13 447 292 человека,

получили дополнительную дозу - 2 208,

ревакцинальную дозу 990.

Всего в Украине проведено 28 055 523 прививки.

Читайте также, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

Кроме того, Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки, получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки.

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