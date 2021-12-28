Кабмин уволил заместителя главы Минобразования [ Редактировать ]
Во вторник, 28 декабря, Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram-канале.
Он был уволен по собственному желанию.
Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению.
Ранее Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда.
27 октября Владимир Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: уволил Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту.
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