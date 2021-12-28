Во вторник, 28 декабря, Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram-канале.

Он был уволен по собственному желанию.

Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению.

Ранее Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда.

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