Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда Украины. На сайте главы государства опубликованы соответствующие указы №596\2021 и №597\2021.

Судьями Конституционного суда Украины назначены:

Грищук Оксана Викторовна, профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко;

Петришин Александр Витальевич, президент Национальной академии правовых наук Украины.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что "Владимир Зеленский исполнил свой конституционный долг" и назначил двух судей в состав Конституционного Суда Украины на соответствующие места, которые оставались вакантными с марта этого года. Таким образом президент Украины назначил всех судей КСУ по своей квоты.

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Избрание кандидатур проходило по процедуре конкурса, в котором изъявили желание принять участие 22 отечественных юриста.

Благодаря принятию такого решения Главой государства и проведению конкурсной процедуры, которая не может вызывать никаких сомнений, Украина вышла из конституционного кризиса, спровоцированного решением Конституционного Суда от 27 октября 2020 г., которое поставило под угрозу всю систему антикоррупционных институций государства и европейское будущее страны.

В тот день Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства Украины, в частности отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений.

"Мы были поставлены прямо перед фактом того, что несколько связанных еще с Януковичем людей могут провести с нарушением всех возможных правил решение, уничтожающее достижение Украины за десятилетие", - заявил Владимир Зеленский.

14 июля 2021 года Верховный суд признал незаконным указ президента Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда решения в пользу Тупицкого, который оспаривал указ президента о своем увольнении.

В конце августа 2021 года "Подробности" сообщали, что сразу три судьи Верховного суда Украины подали в отставку.