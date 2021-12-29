Количество случаев COVID в мире увеличилось в период Рождества - ВОЗ [ Редактировать ]
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев коронавируса в мире увеличилось на прошлой неделе на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Самый больший показатель роста инфицирования зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
Так, с 20 по 26 декабря в мире было зарегистрировано около 4,99 миллиона новых случаев заболевания COVID. Прирост последовал постепенному увеличению с октября.
На Европу пришлось более половины от общего числа зараженных, хотя это составило лишь на 3% больше, чем на предыдущей неделе. А число новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке увеличилось на 39% до почти 1,48 миллиона. Зарегистрированные новые случаи коронавируса в Африке выросли на 7%.
Агентство здравоохранения ООН заявило, что "общий риск, связанный с новым штаммом "Омикрон", остается очень высоким". Но вариант "Дельта" еще остается доминирующим в некоторых частях мира.
Также ВОЗ сообщила, что число новых зарегистрированных смертей во всем мире на прошлой неделе снизилось на 4% до 44 680.
Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине
Общее количество заражений таким образом возросло до шести
С началом 2022 года в Украине увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум. А после, соответственно, в налоговом законодательстве возрастут и ставки налогов
За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса