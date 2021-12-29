Коронавирус в Украине: статистика на 29 декабря [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 28 декабря, зафиксировано 5 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 137, медработников - 19).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
131 129 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1 290 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 153 человека;
- летальных случаев - 307;
- выздоровели - 12 352 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 654 690 человек;
- выздоровели – 3 449 880 человек;
- летальных исходов – 95 412;
- проведено ПЦР-тестов – 16 724 734.
С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.
Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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