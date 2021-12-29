В больничных реанимациях требует запретить источники огня [ Редактировать ]
28 декабря в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Министерство внутренних дел потребует запретить расположение источников открытого огня в реанимационных отделениях. Об этом пишет глава МВД Денис Монастырский в Facebook.
В результате взрыва погибли три человека. Несмотря на то, что остальных трех пациентов все же удалось спасти - врачи и в дальнейшем борются за их жизни, поскольку они получили ожоги различной тяжести. Речь идет о санитарке, медсестре и враче анестезиолога.
И хочу подчеркнуть, что важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в ковидных отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом.
Один из медработников зажег в палате реанимации свечу после смерти одного из больных пациентов и спровоцировал взрыв.
В то время в помещении одновременно работало пять кислородных концентраторов. Воздух перенасытился кислородом. От контакта с огнем мгновенно занялось медоборудование.
Министерство потребует неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности и запрета расположения источников открытого огня в реанимационных отделениях.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице.
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