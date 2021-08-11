Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Минздраве.

Вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.

По закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.

Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине.

Ранее мы писали о том, как записаться на вакцинацию Pfizer и Moderna. Напомним, что Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.