Moderna не подалась на регистрацию вакцины в Украине - СМИ [ Редактировать ]
Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Минздраве.
Вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.
По закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.
Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине.
Ранее мы писали о том, как записаться на вакцинацию Pfizer и Moderna. Напомним, что Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев.
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