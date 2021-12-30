Нынешний парламент полностью утратил доверие людей и превратился в филиал Офиса президента. Необходим досрочный роспуск парламента и новые выборы. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Украина24".

"Власть ведет страну по неправильному пути и не понимает, чем это может закончиться. Сегодняшняя власть неспособна измениться и не собирается выполнять свои обещания, развивать страну и заботиться о людях", - заявил политик.

По словам Юрия Бойко, это повлияло на уровень доверия к власти и парламенту со стороны граждан.

"Нынешний парламент даже сложно назвать парламентом – это филиал Офиса президента. Два года назад он начинал работу с уровнем доверия в 65%, а сегодня – 6%. Монобольшинство тупо жмет на кнопки, даже не задумываясь, как его законодательные инициативы отразятся на людях", - подчеркнул парламентарий.

Он привел пример, как монобольшинство обмануло шахтеров и не проголосовало за выплату им задолженности по зарплате.

"Только вмешательство оппозиции позволило вернуть шахтерам хотя бы часть их денег еще в этом году. Так же монобольшинство проигнорировало требование предпринимателей об отсрочке введения кассовых аппаратов всего на год, и просто не явилось в сессионный зал. Проблемы людей просто не интересуют «слуг». Но они будут до последнего цепляться за свои кресла", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Политик считает, что парламент, который утратил доверие людей, должен быть распущен и должны быть назначены новые выборы в законодательный орган власти.

"Нынешний парламент уже не имеет права представлять украинский народ. Сейчас перед страной стоят такие вызовы, что нужно иметь политическую ответственность, чтобы их преодолевать. И думать не о своей политической судьбе, а о том, как выйти из той ситуации, в которой оказалась страна. Досрочные выборы в парламент – это самый оптимальный, демократический и необходимый стране вариант", - резюмировал Юрий Бойко.