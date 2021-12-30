Раздетый и окровавленный мужчина прибежал к соседу Источник: Национальная полиция Украины

В Хмельницкой области жена ранила мужа во время семейного застолья. Мужчина в критическом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла в селе Томашивка, где мужчина с супругой и тещей устроили застолье, распивая спиртные напитки. Во время семейного отдыха вспыхнула семейная ссора и женщины вытолкали мужчину на улицу.

Пытаясь попасть в дом, 47-летний глава семьи разбил палкой окно и попытался залезть внутрь. Отбивая штурм, жена схватила нож, лежавший на подоконнике, и ранила мужа.

Окровавленный мужчина босиком прибежал к соседу, попросил о помощи и потерял сознание. Его забрала скорая помощь, сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое.

34-летнюю женщину задержали, она находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ - "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что несколько дней назад в Киеве зарезали мужчину, который вмешался в ссору семейной пары.