Убегал босиком: под Хмельницком жена и теща подрезали мужчину [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Хмельницкой области жена ранила мужа во время семейного застолья. Мужчина в критическом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Трагедия произошла в селе Томашивка, где мужчина с супругой и тещей устроили застолье, распивая спиртные напитки. Во время семейного отдыха вспыхнула семейная ссора и женщины вытолкали мужчину на улицу.
Пытаясь попасть в дом, 47-летний глава семьи разбил палкой окно и попытался залезть внутрь. Отбивая штурм, жена схватила нож, лежавший на подоконнике, и ранила мужа.
Окровавленный мужчина босиком прибежал к соседу, попросил о помощи и потерял сознание. Его забрала скорая помощь, сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое.
34-летнюю женщину задержали, она находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ - "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что несколько дней назад в Киеве зарезали мужчину, который вмешался в ссору семейной пары.
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