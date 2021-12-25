Вступился за женщину: в Киеве жестоко зарезали мужчину (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Киеве убили мужчину, который стал свидетелем конфликта между супругами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Булгакова. Медики обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.
Как отмечается, потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Однако обидчику это не понравилось.
"Он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков", - говорится в сообщении.
Известно, что убийца - ранее судимый за имущественное преступление. Он проживает в Киеве ему 29 лет. У него было изъято вероятное орудие совершения преступления, а именно – кухонный нож, который был направлен на экспертизу.
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.
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