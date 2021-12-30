В четверг, 30 декабря, состоялось последнее в 2021 году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкции, военных России границ и прочее.

Какие вопросы поднимались на заседании:

премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес предложение в СНБО о введении санкций против лиц, причастных к строительству Крымского моста;

первых олигархов внесут в реестр уже весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая;

новая волна коронавируса в Украине, вызванная штаммом "Омикрон", по прогнозам Минздрава ожидается уже в феврале;

согласно данным СНБО, сегодня нет прямых угроз о полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины;

Украина в будущем может вводить синхронные санкции против своих граждан, если ограничения были введены ее же странами-союзниками;

по словам Данилова, если в СНБО будут направлены необходимые документы для ввода санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко - голосов присутствующих будет достаточно чтобы принять их;

сегодня нет необходимости вводить военное положение в Украине, однако это будет зависеть от обстоятельств;

СНБО не ожидает полномасштабного вторжения со стороны России в Украину в ближайшие месяцы;

СНБО возьмет под контроль закупку угля.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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