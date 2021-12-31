Под Киевом произошло масштабное ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 31 декабря, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В результате аварии движение затруднено, есть пострадавшие.
Масштабная авария с пострадавшими на Одесской трассе в районе пгт Глеваха.
По информации СМИ, столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.
На месте карета "скорой". И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна лишь левая полоса. Туман, видимость ограничена.
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Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.
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