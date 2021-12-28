Отказали тормоза: в Киеве произошло страшное ДТП с грузовиком (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошло страшное ДТП с пострадавшими. Видео, снятое очевидцами из салона проезжающего мимо автомобиля.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел на Бориспольской трассе. По предварительным данным у фуры отказали тормоза.
Это привело к тому, что она на полном ходу врезалась во второй грузовик, который был припаркован на обочине.
В результате аварии водитель грузовика с отказавшими тормозами получил травмы.
Спасатели извлекли его из поврежденного транспортного средства в тяжелом состоянии. Сейчас он госпитализирован.
Напомним, что 21 декабря на трассе "Одесса - Николаев" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.
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