В Киеве произошло страшное ДТП с пострадавшими. Видео, снятое очевидцами из салона проезжающего мимо автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Бориспольской трассе. По предварительным данным у фуры отказали тормоза.

Это привело к тому, что она на полном ходу врезалась во второй грузовик, который был припаркован на обочине.

В результате аварии водитель грузовика с отказавшими тормозами получил травмы.

Спасатели извлекли его из поврежденного транспортного средства в тяжелом состоянии. Сейчас он госпитализирован.

Напомним, что 21 декабря на трассе "Одесса - Николаев" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.