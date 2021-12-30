На автодороге "Киев-Чоп" в Киевской области произошла авария, в ходе которой столкнулись грузовой автомобиль и эвакуатор. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Таким образом, дорожно-транспортное происшествие случилось около 5 часов утра. В настоящее время из-за аварии перекрыто движение левыми полосами в обоих направлениях. Вследствие происшествия есть пострадавшие.

Автопроисшествие на 44 км автодороги Киев-Чоп. Около 5 часов утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие. Движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

Отмечается, что сейчас патрульные занимаются регулированием и охраной места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты учитывая указанную информацию.

Читайте также, в Киеве произошло страшное ДТП с пострадавшими. Видео, снятое очевидцами из салона проезжающего мимо автомобиля, инцидент произошел на Бориспольской трассе, по предварительным данным у фуры отказали тормоза.

Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.