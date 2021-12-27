В Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажиром столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Авария произошла в 26 декабря в 20:30 на 35 км автодороги "Одесса-Николаев". Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где протаранил автомобиль BMW.

В больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации ДТП.

Напомним, что 21 декабря на трассе "Одесса - Николаев" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.