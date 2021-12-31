Украинские спасатели приняли решение перейти в режим усиленной работы, который будет работать во время новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности будет продолжаться до 09:00 4 января 2022 года. Особое внимание сотрудники ГСЧС будут уделять объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Отмечается, что в общей сложности в Украине на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц специальной техники, 26 пиротехнических расчетов; девять воздушных судов, в том числе четыре самолета и пять вертолетов.

Ранее мы писали, что в период с 25 по 28 декабря этого года спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме из-за празднования Рождества Христова. Также больше внимания будет уделено пожарной и техногенной безопасности.

Кроме того, полиция перешла на усиленный режим работы в связи с тем, что в Украине планируется проведение массовых мероприятий. На усиленный режим переходит и весь личный состав столичной полиции, поскольку завтра в Киеве также будут проходить массовые мероприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.