На территории Украины сотрудники правоохранительных органов были переведены на усиленный режим работы. Такое приказание дал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Столь серьезные меры будут действовать в стране с 25 сентября по 8 октября 2021 года в связи с с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации.

Отмечается, что сотрудники всех подразделений Национальной полиции будут работать сверхурочно, однако не более 12 часов в сутки и 6 дней неделю. Известно, что, в частности, в Тернопольской области весь состав правоохранителей был переведен на усиленный режим работы, что и подтверждает информацию, распространенную в средствах массовой информации.

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Кроме того, в Киеве прошел марш равенства. Правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности, в пресс-службе правоохранителей призвали жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее выбрать маршруты.

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