Во четверг, 14 октября, полиция перейдет на усиленный режим работы в связи с тем, что в Украине планируется проведение массовых мероприятий ко Дню защитника и защитниц. Об этом сообщает Национальная полиция.

Так, экипажи патрульной полиции будут усиленно патрулировать улицы, а к обеспечению публичной безопасности привлекут группы быстрого реагирования, полицию диалога, кинологов и взрывотехников.

Для надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах были переведены в усиленный режим.

На усиленный режим переходит и весь личный состав столичной полиции, поскольку завтра в Киеве также будут проходить массовые мероприятия.

Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения.

Ранее мы писали о том, что в Украине полиция будет проверять наличие COVID-сертификатов у посетителей и персонала ресторанов, спортзалов и кинотеатров в "красной" зоне адаптивного карантина. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

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