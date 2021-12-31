Новый год 2022 уже наступил во многих странах. Узнайте, какие приметы и запреты на Новый год передают из поколения в поколение.

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

Нельзя отказываться от празднования. Нужно встречать Новый год и нельзя - грустить и скучать.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, спорить с другими и выяснять отношения - весь год пройдет в ссоре.

В новогоднюю ночь нельзя плакать - это может привлечь болезни.

Нельзя оставлять квартиру неубранной к 31 декабря. Чтобы весь год прошел удачно, нужно встречать его в чистом и убранном доме.

Не стоит накапливать обиды к Новому году. Постарайтесь 31 декабря всех простить и попросить прощения у других людей. Помиритесь со всеми, с кем вы поссорились.

31 декабря и 1 января в спальню хозяев нельзя пускать посторонних людей – это может привлечь супружескую измену.

31 декабря нельзя стричься – можно потерять удачу.

Строгие приметы на Новый год 2022

Первым за новогодний стол должен сесть глава семьи. А потом он должен ударить кулаком по столу – это сулило крепкие семейные отношения и достаток.

За новогодний стол нужно садиться не позже 10 часов вечера, чтобы проводить сначала старый год и поблагодарить его за все хорошее.

На новогодний стол нужно обязательно поставить свечу. С древних времен верили, что огонь свечи оберегает всю семью от зла и негатива.

Считалось хорошей приметой, если кто-то чихнул за новогодним столом. Это сулило счастье всем, кто оказался за этим новогодним столом.

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