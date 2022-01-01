Коронавирус в Украине: статистика на 1 января [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 31 декабря, зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 262, медработников - 74).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано - 1 554 человека;
- летальных исходов- 190;
- выздоровели - 6 073 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 672 675 человек;
- выздоровело - 3 474 931 человек;
- летальных исходов - 96 089;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 809 292.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, получили две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.
Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.
Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.
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