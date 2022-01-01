В Украине за прошлые сутки, 31 декабря, зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 262, медработников - 74).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошлые сутки:

госпитализировано - 1 554 человека;

летальных исходов- 190;

выздоровели - 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 672 675 человек;

выздоровело - 3 474 931 человек;

летальных исходов - 96 089;

проведено ПЦР-тестирований - 16 809 292.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, получили две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

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Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

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