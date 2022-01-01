В городе Кривой Рог супружеская пара пенсионеров была заблокирована на балконе из-за сильного пожара в квартире. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, возгорание возникло в трехкомнатной квартире на восьмом этаже многоэтажки. Огонь распространился на входную дверь дома, поэтому супруги пенсионеров оказались заблокированы в задымленной квартире.

1 января в 03:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении возгорания в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог.

Отмечается, что мужчину 1953 года рождения и его жену 1961 года рождения госпитализировали в Криворожскую клиническую больницу №2 с диагнозом "отравление продуктами горения".

Читайте также, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки.

Кроме того, в городе Николаев произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу, из подъезда эвакуировали 25 человек.

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