На территории Украины с 1 января 2022 года вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления", который был принят в Верховной Раде еще летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, будет проведено регулирование развития территориальной обороны в Украине, организация национального сопротивления и соответствующая подготовка граждан.

Отмечается, что в законе также определены правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по национальному сопротивлению.

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Кроме того, на территории Украины новые нормы, которые касаются постановления на воинский учет женщин, касаются также и беременных представительниц прекрасного пола, а также матерей с малолетними детьми. До конца 2022 года в Минобороны планируют провести анализ количества военнообязанных женщин и изменить реестр.

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