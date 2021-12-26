Воинский учет для беременных: в Минобороны сделал заявление [ Редактировать ]
На территории Украины новые нормы, которые касаются постановления на воинский учет женщин, касаются также и беременных представительниц прекрасного пола, а также матерей с малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Таким образом, до конца 2022 года в Минобороны планируют провести анализ количества военнообязанных женщин и изменить реестр.
До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете.
Отмечается, что как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.
Читайте также, в четверг, 23 декабря, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.
Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине.
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