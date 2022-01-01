В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на городскую елку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Криворожский горсовет
В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на праздничную елку в центре города. Об этом сообщает Информатор.
Горожане позвонили в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонили в 01:41 и сообщили, что на проспекте Победы мужчина залез на елку и не может самостоятельно спуститься.
Спасатели отправились спасать бедолагу, но их помощь не понадобилась. После нескольких неудачных попыток вернуться на землю, мужчина таки смог спустится пониже и спрыгнуть с елки. Верхолаз не получил травм и быстро ретировался из праздничного городка до прихода полиции.
Напомним, что в Ривне в новогоднюю ночь вспыхнул троллейбус с пассажирами.
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