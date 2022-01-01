В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на праздничную елку в центре города. Об этом сообщает Информатор.

Горожане позвонили в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонили в 01:41 и сообщили, что на проспекте Победы мужчина залез на елку и не может самостоятельно спуститься.

Спасатели отправились спасать бедолагу, но их помощь не понадобилась. После нескольких неудачных попыток вернуться на землю, мужчина таки смог спустится пониже и спрыгнуть с елки. Верхолаз не получил травм и быстро ретировался из праздничного городка до прихода полиции.

Напомним, что в Ривне в новогоднюю ночь вспыхнул троллейбус с пассажирами.