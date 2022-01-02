Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие". Сертификаты планируют перевыпустить. Об этом он сообщил в интервью "Суспильному".

По его словам, сейчас все прорабатывается технически.

Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дие". Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата.

Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. По словам Кузина, человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека, после двух доз прививки.

Также бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Сейчас ее рекомендуют для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки.

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Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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